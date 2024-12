Rocca dei Rettori, Forza Italia: "Lombardi prenda atto della crisi politica" Fuschini e Iacchetta: Non c'è più maggioranza. Ora un cambio di passo

“La crisi politica è ormai conclamata: il Presidente Lombardi non ha più una maggioranza e l’Ente è di fatto ingovernabile.” È quanto affermano i consiglieri provinciali di Forza Italia, Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta, commentando il mancato svolgimento della seduta consiliare di oggi.

“La paralisi amministrativa è sotto gli occhi di tutti. Lombardi continua a ignorare la realtà, cercando di mascherare l’assenza di una maggioranza con decisioni prese in cerchie ristrette e fuori dai luoghi istituzionali. Ma senza numeri non si governa. Siamo alla fine di un ciclo politico che presto si riscontrerà anche in altre realtà.

Non è accettabile che la Provincia venga trascinata in un caos istituzionale. Occorre una presa di coscienza immediata e un cambio di passo radicale. È il tempo della responsabilità”. concludono Fuschini e Iachetta.