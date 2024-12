Regionali, NdC: "Sandra Lonardo non ci sarà" La segreteria: "Noi ago della bilancia, candidati scelti collegialmente"

"Alle Regionali NdC sarà l'ago della bilancia. A sistema elettorale vigente per le Regioni, dove un voto in più determina il vincitore, il surplus di aritmetica territoriale di una forza come la nostra è semplicemente decisivo", lo scrive in una nota la Segreteria provinciale di NdC. "In tutte le province, a partire dal capoluogo regionale, avremo candidati competitivi. Donne e uomini pronti a rappresentare radicamento territoriale e cultura moderata di governo. A Benevento decideremo i candidati con serena condivisione e collegialità, con una certezza: la candidata non sarà Sandra Lonardo Mastella. Chi ipotizza il contrario, opera ricostruzioni assolutamente fantasiose", prosegue la nota del partito mastelliano. "Quanto al contesto politico e numerico in Consiglio provinciale, ricordiamo che il presidente Lombardi, uomo di riconosciuta cultura istituzionale, non è sfiduciabile. Sarebbe comunque scorretto se a porre problemi, fosse chi è stato eletto con noi. Aperti invece al più costruttivo dialogo istituzionale se si tratta dei problemi del territorio".