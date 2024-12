Finanziato l'intervento di adeguamento sismico alla scuola San Filippo Risorse pari a 5 milioni di euro

"Chiudiamo il 2024 in bellezza sul fronte dell'edilizia scolastica e dei relativi finanziamenti: la Regione ci ha comunicato che è stato finanziato l'intervento per l'adeguamento sismico della scuola San Filippo Neri. Sarà oggetto di un importante intervento che impegnerà risorse pari a 5 milioni di euro. I fondi saranno materialmente trasferiti al Comune, a seguito della relativa delibera di Giunta regionale, all' inizio dell'anno che sta per iniziare", lo annunciano in una nota il sindaco Clemente Mastella, l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello e il consigliere delegato alle Politiche scolastiche Marcello Palladino.

"Con quest'opera - spiegano - interverremo per incrementare gli standard di sicurezza sismica dell'edificio di via Port'Arsa, costruito a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. Oltre all'adeguamento alle più recenti e innovative norme e tecniche di tutela dell'incolumità in caso di calamità, l'opera prevede anche l'efficientamento energetico e una complessiva risistemazione del plesso. Consegneremo ai ragazzi della città e della provincia e al personale docente ed amministrativo un'ulteriore scuola moderna e antisismica in una area dal rischio elevato. Già al plesso San Modesto abbiamo consegnato una palestra che era bloccata da dieci anni e tra maggio e giugno inaugureremo una palestra, che ha poco da invidiare ad un vero e proprio palazzetto dello sport, a ridosso di piazza Risorgimento, fruibile da scuole e società sportive", proseguono Mastella, Pasquariello e Palladino.

"Lavoriamo per rendere sicure e moderne le scuole e la messe di lavori conclusi, in corso e/o già finanziati consentiranno di raggiungere un obiettivo strategico prioritario: rendere i luoghi dove studiano i ragazzi della città e della provincia sicuri anche in caso di malaugurati eventi sismici. Stiamo rivoluzionando le infrastrutture scolastiche della città", concludono il sindaco l'assessore e il consigliere delegato.