NdC: "Dimissioni di Agostinelli sarebbero atto di dignità e decoro politico" Sullo scontro politico in Provincia interviene Noi di Centro: eletto con voti della comunità di Ndc

"Le uniche dimissioni che - come atto di dignità e decoro politico - dovrebbero arrivare alla Rocca dei Rettori sono quelle del consigliere provinciale Agostinelli".

Così in una nota la segreteria provinciale di NdC, il partito di cui è leader Clemente Mastella. Arriva dunque la risposta all'atto politico che ha fatto venir meno la maggiornaza in Consiglio provinciale dopo che Agostinelli ha aderito a Fratelli d'Italia.

"E' stato eletto con i voti della comunità politica di Noi di Centro. Ha votato per lui il sindaco della Città Clemente Mastella che scelse, per ragioni di grammatica politica, l'allora segretario provinciale. Che Agostinelli utilizzi questo patrimonio elettorale, che all'epoca gli fu generosamente elargito, per assaltare la casa che abitava è un atto francamente privo di qualsiasi decenza politica".

Dalla Segreteria NdC poi rimarcano: "Nessuno è così ingenuo da non avere contezza che cambi di campo possano fare parte della fisiologia politica, ma quando la carica acquisita è frutto, pressoché esclusivo come in questo caso in cui era chiamato al voto solo il ceto amministrativo, dell'appartenenza politica le dimissioni sono un obbligo, non giuridico certo, ma politico e morale. Il presidente Lombardi ha raccolto il 75 per cento dei voti degli amministratori. Ha legittimità politica piena per restare al suo posto, tanto più in un ente dove l'istituto della sfiducia è stato cassato per legge. Non ha nessuna legittimità politica a restare chi ha raccolto tutto il fieno nella cascina che ora vorrebbe assalire. NdC chiederà costantemente le dimissioni di Agostinelli dal Consiglio provinciale. È un fatto di igiene politica".