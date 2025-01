Strada Sant’Agata - Durazzano, Fuschini (Forza Italia): "Provincia inadempiente" "Necessario chiarezza sullo stato del progetto e capire se la Provincia abbia intrapreso iniziative"

“La sicurezza della strada provinciale SP 112, che collega Sant’Agata de’ Goti e Durazzano, resta una priorità per Forza Italia”, lo dichiara il capogruppo di FI in Consiglio provinciale, Vincenzo Fuschini, che ha protocollato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, sulle gravi condizioni di dissesto di questa arteria.

L’iniziativa, da tempo sollecitata dagli amministratori comunali azzurri di Sant’Agata de’ Goti e dal sindaco di Durazzano Lina Grasso, si inserisce in un’azione di monitoraggio e di sensibilizzazione avviata dal parlamentare e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. Rubano, da sempre in prima linea su questo tema, ha più volte ribadito la necessità di interventi strutturali per risolvere il dissesto idrogeologico e garantire la sicurezza degli utenti della SP 112.

“La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa del 23 febbraio 2023, tra i Comuni di Durazzano, Sant’Agata de’ Goti e la Provincia di Benevento, avrebbe dovuto rappresentare un punto di svolta. Tuttavia, ad oggi, la Provincia sembra inadempiente rispetto agli impegni assunti, non avendo ancora avviato una concreta progettazione degli interventi necessari”, denuncia Vincenzo Fuschini. L’impegno di Forza Italia non si è mai fermato.

Già a gennaio 2023, l’onorevole Rubano aveva dichiarato pubblicamente che la messa in sicurezza della provinciale era “non più rinviabile”.

Successivamente, a marzo dello stesso anno, su richiesta dell’allora sindaco di Durazzano, Sandro Crisci, Rubano interrogò il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per discutere l’iter per ottenere i finanziamenti necessari e approfondire i criteri di accesso ai fondi ministeriali per la mitigazione del rischio idrogeologico. Il Ministero rispose che la Regione avrebbe dovuto indicare al ministero i progetti da finanziare mediante apposita piattaforma. Da allora Forza Italia ha attivato un pressing su Provincia e Regione.

“È necessario fare chiarezza sullo stato di avanzamento del progetto e capire se la Provincia abbia intrapreso iniziative per ottenere i finanziamenti necessari – spiega il capogruppo FI in Consiglio provinciale –. L’interrogazione vuole far luce anche sugli eventuali interventi di somma urgenza effettuati negli ultimi due anni, affinché non si rimanga più nell’immobilismo di fronte a una problematica così importante”. “Forza Italia e l’on. Rubano sono al fianco dei cittadini del Sannio per tutelare la loro sicurezza e i loro diritti. Questa strada non è solo un collegamento fondamentale per la mobilità quotidiana, ma rappresenta anche un’opportunità di sviluppo economico e sociale per l’intero territorio. Non possiamo più tollerare ritardi o rinvii. La Provincia deve assumersi la responsabilità prevista dal Codice della Strada, garantendo sicurezza e viabilità e chiedere a gran voce alla Regione Campania di dare un concreto riscontro per questa istanza ”, conclude Fuschini.