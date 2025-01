Rubano (FI): "Crescita comparto edile conferma dinamismo del nostro territorio" "Un grazie alle associazioni di categoria, ai sindacati e agli operatori di un comparto strategico"

“I dati relativi al comparto dell’edilizia nel Sannio rappresentano un chiaro segnale di sviluppo e dinamismo economico". così Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia che rimarca: "Tra il 2023 e il 2024 si è registrato un incremento del 21% della forza lavoro, con oltre 1.000 nuove maestranze impiegate nei cantieri e un aumento significativo delle imprese attive nel settore. Questo risultato, frutto di impegno e investimenti, dimostra come l’edilizia sia tornata a essere un settore trainante per l’economia locale. È un segnale di fiducia incoraggiante.

Come rappresentanti delle istituzioni, abbiamo il dovere di sostenere questo trend. Il Governo nazionale sta lavorando in questa direzione per accompagnare e agevolare la crescita del settore.

Un ringraziamento - conclude Rubano - va alle associazioni di categoria, ai sindacati e a tutti gli operatori di un comparto strategico che contribuiscono ogni giorno a questo significativo rilancio”.