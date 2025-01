Vertice NdC su Provincia "Lombardi ha piena legittimità a governare" "Nessuno pensi di tenere per il bavero il presidente e i consiglieri di NdC

"I fatti sono testardi. Nell'ordine, Noi di Centro non ha mai perso le elezioni provinciali, da quando è stato fondato a oggi. Al contrario le ha vinte, come le ha stravinte il presidente Nino Lombardi legittimato a guidare la Provincia da un'ampia maggioranza, nel luglio del '22. In secondo luogo, la geografia consiliare alla Rocca è mutata a seguito di un tradimento politico, consumato ai danni delle donne e degli uomini di NdC, di un consigliere provinciale, il cui cambio di casacca non è stato seguito, come sarebbe stato opportuno moralmente e politicamente, dalle dimissioni dal Consiglio della Rocca. Ancora e soprattutto, NdC e il gruppo consiliare alla Provincia non si piegano a diktat e non accettano ultimatum di alcun tipo, come la pretesa di azzeramento delle deleghe: nessuno pensi di tenere per il bavero né Lombardi, né i consiglieri di NdC, né la sua folta comunità di amministratrici e amministratori. Lombardi è pienamente legittimato a presiedere l'Ente. Nel tardo autunno prossimo, le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale charificheranno il quadro con le urne", è quanto si legge in una nota successiva alle riunioni delle segreterie provinciale e cittadina NdC che si è tenuta nel primo pomeriggio odierno in casa del segretario nazionale Clemente Mastella che sta terminando un periodo di convalescenza. "Assistiamo, una volta ancora, a forme - prosegue il documento politico - innaturali di accozzaglia: centrodestra e Pd a braccetto, come in nessun'altra parte d'Italia. Dovremmo pensare allora che alle Regionali FdI e Forza Italia convergeranno su De Luca o chi per lui o che il Pd viceversa vada sul candidato scelto dal centrodestra. Sono eresie politiche, a cui a Benevento, a causa del sordo odio anti-mastelliano, abbiamo fatto il callo. Ma sempre eresie politiche restano. Come eresia giuridica e politica sarebbe una mozione di sfiducia che la legge in vigore esclude categoricamente: sarebbe un atto di destabilizzazione completamente sgrammaticato e anti-istituzionale. Lombardi in ogni caso è pienamente legittimato a presiedere l'Ente", chiude il documento politico di Noi di Centro. Nel corso dell'incontro, su proposta di Clemente Mastella e della segreteria provinciale è stato indicato Antonio Di Maria presidente onorario del partito e responsabile organizzativo.