Civico22: Bilancio di previsione "nessuna visione su ferite storiche in città" Moretti incalza in vista del consiglio su Piazza Duomo e il parco fluviale

Piazza Duomo e il parco fluviale al centro della sollecitazione del consigliere comunale di Civico 22, Angelo Moretti, in vista del consiglio comunale di lunedì (20 gennaio) che porterà in aula lo schema del bilancio di previsione ed il Documento Unico di Programmazione "dobbiamo registrare - spiega Moretti - che ancora nulla è previsto per superare due ferite ormai storiche, e scandalose, della nostra amata città. La prima e più assurda di tutte resta piazza Duomo, una piazza coperta realizzata da due grandi architetti del 1900, Gabetti ed Isola, vincitori di uno dei pochi concorsi internazionali tenutisi dall’amministrazione comunale, praticamente conclusa venti anni fa, con meno di 200.000,00 euro potrebbe oggi essere messa in sicurezza ed aperta al pubblico, eppure ancora è lì a languire senza destino, nel cuore pulsante della nostro centro storico. Sulla sua pelle si fanno mille congetture, un po’ per hobby un po’ per immaginare mega progetti, ma nel frattempo la cosa più facile ed immediata, aprirla, pare non sia mai contemplata. Potrebbe essere luogo per mercati di prodotti gastronomici ed artigianali, a Natale potrebbe evitarci lo scempio di bancarelle improvvisate lungo il Corso Garibaldi, potrebbe essere il luogo della filiera corta fintanto che anche anche il Malies, l’ex piazza Commestibilli farà fatica a tornare in vita…ma nulla di tutto questo è previsto, semplicemente si tace sull’argomento e nessuna previsione nel bilancio ordinario dell’ente ( non legato a finanziamenti extra ) è inserita nel documento che la maggioranza approverà. Abbiamo avuto dai nostri attivisti di Civico22 delle foto dall’interno della piazza, semplicemente bellissima, semplicemente inspiegabile ed insopportabile che sia ancora chiusa al pubblico senza motivo. Non solo: se il centro città muore, non sta meglio il “fu” Parco Fluviale che doveva essere

valorizzato dagli oneri di urbanizzazione dell’ipermercato I Sanniti. Un luogo meraviglioso a ridosso del Calore, con zone fitness e verde a fruizione pubblica colpevolmente abbandonato da quasi venti anni, per inerzia. I contenziosi legali sui capannoni che vennero dichiarati abusivi vanno avanti stancamente, ma nel frattempo un’azione di pulizia e restituzione alla città del grande parco che è prospiciente all’ingresso del Centro Commerciale poteva essere fatta, ma nessun intervento è previsto nel Bilancio. Se Centro storico e verde pubblico vengono dimenticati questo DUP per noi di Civico22 e per tutta l’opposizione a Palazzo Mosti non ha alcuno vero slancio significativo. Bocciato".