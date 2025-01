Asili nido: il Pd presenta emendamento al Dup Per il consiglio comunale in programma domani

“Attivazione di forme di sostegno per le spese di frequenza agli asili nido, nello specifico garantire la gratuità agli asili nido per i secondi figli di tutti i nuclei familiari residenti sul territorio comunale” è il testo dell’emendamento al Documento Unico Programmatico 2025-2027 presentato dall’opposizione e che sarà discusso nella seduta del Consiglio Comunale di domani, lunedi 20 Gennaio – così in una nota Floriana Fioretti, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento e componente della Direzione nazionale del partito.

“E’ ormai cruciale un’inversione di tendenza, tenendo conto dell’attuale trend demografico in netto declino. C’è la necessità di concentrare l’attenzione degli investimenti sulle misure a sostegno della natalità.

Serve ottimismo verso il futuro, favorendo le prospettive di occupazione femminile con misure a sostegno delle famiglie. La nostra proposta di istituire forme di sostegno per le spese di frequenza agli asili nido, va proprio in questa direzione.

Occorre, pertanto, costruire una città a misura di bambino. C’è l’effettiva esigenza da parte delle famiglie di un supporto nella conciliazione dei tempi di vita, coniugando lavoro e famiglia. Rafforzare le misure del welfare andando in questa direzione è l’unica strada percorribile.

C’è bisogno di politiche più strutturali, che vadano alla radice della questione. Anche in termini di investimento dal punto di vista delle infrastrutture. Spazi accoglienti, moderni, accessibili ai bambini di tutte le età, in ogni periodo dell’anno.

Orientare le risorse anche ad un’attenzione specifica alla famiglia e alla natalità – chiosa Fioretti – è l’unica strada percorribile per far sì che la nostra città possa trasformarsi in un vero e proprio modello di welfare all’interno del contesto campano”.