De Pierro: "Amministrazione Mastella realizzerà rinascita per la zona Duomo" Il vicesindaco di Benevento risponde all'opposizione: altro che inerzia, azioni per Piazza Orsini

"L'Amministrazione Mastella ha avviato e realizzerà una vera e propria rinascita del quadrante urbano piazza Orsini-piazza Duomo che dopo la realizzazione del Museo Diocesano, con i fondi Pics, proseguirà con il progetto di riqualificazione di piazza Orsini e di tutta l'area urbana attigua, già finanziata con le risorse premiali provenienti dai fondi Pics. Un intervento triplice che non ha certo dimenticato piazza Duomo. Grazie alle risorse del bando Italia City Branding e ad un project financing, sarà quest'Amministrazione a mettere fine allo stallo e all'impasse che ha caratterizzato quest'area nodale della città e che è stato ereditato dagli Esecutivi precedenti" così il vicesindaco Francesco De Pierro.

"Troviamo dunque ingeneroso e non rispondente al vero che qualcuno imputi a noi responsabilità e un'inerzia che nei fatti non esiste, basta filosofeggiare! Ci apprestiamo domani ad approvare in Aula i documenti strategici relativi al 2025 con la innegabile convinzione che sul piano della rigenerazione degli spazi urbani stiamo operando una rivoluzione di eccezionale portata", conclude De Pierro.