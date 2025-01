"Scende Tari per commercianti e risorse per fasce vulnerabili" Il commento del sindaco Mastella e dell'assessore Serluca dopo il consiglio di oggi

"La tassa sui rifiuti per i piccoli e medi commercianti di Benevento scende del 17,3%: nonostante le ristrettezze, i tagli operati a livello centrale sugli Enti locali, riusciamo a concretizzare un segnale amministrativo importante per lo scheletro produttivo della città. I piccoli e medi commercianti potranno avere un sensibile risparmio nel pagare le cinque rate in cui abbiamo articolato il calendario Tari. L'amministrazione e la maggioranza consiliare, che con solida compattezza oggi in Aula, hanno votato per l'approvazione del Bilancio, del Dup e delle tariffe Tari, danno oggi un segnale concreto alla città ", è quanto affermano il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Finanze Mariacarmela Serluca.

"Con il Documento unico di programmazione e con il Bilancio di previsione, ratificati con opportuno anticipo, potremo mettere in campo gli indirizzi amministrativi programmati per il 2025. Abbiamo destinato risorse congrue - per complessivi 10 milioni di euro - al welfare e al sostegno alle fasce sociali vulnerabili (sostegno al pagamento di utenze luce e gas, alla genitorialità, al reinserimento sociale, alla formazione, lotta alla marginalità, al bullismo e a ogni tipo di violenza).

Il Comune potrà ancora operare assunzioni per rinforzare l'organico, garantire la manutenzione e portare avanti con serenità e sollecitudine i programmi di intervento per la rigenerazione urbana finanziati con le risorse di piani quali il Pnrr, il Prius, le premialità Pics, le risorse derivanti da bandi regionali e ministeriali. Davanti a ciò, è sconfortante aver ascoltato, da una piccola parte della minoranza, critiche demagogiche sul taglio dei pini, effettuato per superiori e oggettivi motivi di sicurezza: è falso che siano stati capitozzati, sono stati esaminati più volte nel triennio e sono stati eliminati solo quelli indubbiamente pericolosi per l'incolumità: ciò ad onore del vero", concludono il sindaco e l'assessore.