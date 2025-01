Coordinamento Provinciale M5S Benevento: cinque giornate di confronto Nel Sannio incontro in programma domenica 26 a Pontelandolfo

In vista delle prossime elezioni regionali in Campania, il Movimento 5 Stelle lancia un'iniziativa di grande importanza: 5 giornate di confronto con il territorio, una per ogni provincia campana, per ascoltare i cittadini e discutere insieme dei programmi e delle idee che il nostro Movimento intende portare avanti per una Campania più forte, sostenibile e inclusiva.

Nel Sannio il Movimento incontrerà incontrerà attivisti, iscritti e cittadini, domenica 26 gennaio a Pontelandolfo, in Viale Europa 34 presso la Sala Giovanni Paolo II.

Sarà l’occasione per confrontarsi su temi cruciali per il futuro della nostra provincia e della nostra regione.

Un’opportunità di dialogo e partecipazione, per costruire insieme un programma che risponda alle reali esigenze della nostra comunità già accresciuta dal lavoro dei Gruppi Territoriali nati nella provincia, Benevento, Montesarchio e Alto Tammaro (Pontelandolfo, Morcone, Santa Crose, Fragneto M., Fragneto L., Sassinoro e Campolattaro).



I prossimi mesi saranno decisivi e ci vedranno impegnati in un lavoro intenso e appassionato per costruire un'alternativa concreta al malgoverno che penalizza da anni i cittadini della Campania. Siamo già al lavoro su più fronti, a partire dalla città di Benevento, per affrontare con determinazione le prossime sfide elettorali. Anche qui, in provincia di Benevento, il Movimento 5 Stelle è pronto a rappresentare i cittadini e a combattere al loro fianco per garantire un futuro migliore, ispirandosi ai valori che da sempre orientano il nostro agire politico.

In un momento storico in cui è più che mai necessario ascoltare le esigenze delle persone, vogliamo realizzare un dialogo aperto e inclusivo, lavorando insieme per delineare un programma che rispecchi i bisogni reali della nostra comunità.



I temi toccati saranno tanti, dalla più stretta attualità alle maggiori problematiche che attanagliano la comunità sannita. Si andrà dalle criticità in materia sanitaria (Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio, Ospedale di Sant’Agata, demedicalizzazione del 118 nel Fortore) a quelle dei Trasporti (Ferrovia Benevento-Cancello via Valle Caudina, Alta Capacità Napoli-Bari), per proseguire con i servizi (gestione dell’acqua pubblica, scuola media Torre), ambiente (impianto idroelettrico di Campolattaro), il lavoro (vicenda Ficomirrors) e finire con le aree interne (contrasto alla spopolamento), fino ad arrivare al reddito di cittadinanza, misura cancellata dal Governo Meloni con una logica punitiva a causa dei furbetti che in realtà rappresentano solo il 2% del totale (a fronte di 3,2 milioni di percettori, i denunciati sono stati solo 62 mila).



Nel corso dell’incontro verranno raccolte proposte, suggerimenti e idee innovative da parte dei cittadini, con l'obiettivo di elaborare una visione condivisa per il futuro della Campania. I temi sopraelencati saranno al centro del dibattito, con un'attenzione particolare alle esigenze delle famiglie, dei giovani e delle imprese del territorio. "Il nostro impegno - concludono - è costruire una Campania più forte e sostenibile, in cui le parole diventino azioni concrete per migliorare la qualità della vita di tutti. Vogliamo essere un punto di riferimento per chi, come noi, desidera un cambiamento autentico e non si riconosce più nelle vecchie logiche di potere e nelle promesse disattese. Crediamo in una politica che riparta dal basso, che ascolti e coinvolga le persone. Ogni cittadino deve diventare protagonista del cambiamento che vogliamo realizzare, è dalla forza delle idee e dalla collaborazione con il territorio che nasce la possibilità di creare un'alternativa valida e credibile al sistema di governo attuale, caratterizzato da inefficienze e scarsa attenzione ai veri problemi della comunità".