Mastella: sopportiamo qualche disagio per il rinnovamento di Benevento Il sindaco, nella consueta telefonata domenicale, parla delle difficoltà create dai tanti cantieri

“Le difficoltà che viviamo in città, in particolare per il traffico e i parcheggi, nascono dalla volontà di rivoluzionare la città”. Parte da qui il sindaco di Benevento, Clemente Mastella nella sua consueta telefonata domenicale ai cittadini dove pone l'accento sui tanti cantieri in corso in questo periodo. “Stiamo ridisegnando la città per crearne più accogliente e dunque dobbiamo scontare un minimo di sacrifici che – ipotizza il sindaco – dureranno all'incirca per un anno”.

E poi dettaglia “In compenso avremo scuole pronte a reggere all'urto di eventuali sismi e per una città 'a rischio' come Benevento è davvero importante. E dunque abbiamo puntato in maniera massiccia sul rifacimento degli edifici scolastici per crearne di moderni e sicuri”.

Poi Mastella ricorda anche il via per il cantiere di Malies e della struttura ex Orsoline. Lo spazio, destinatario di un finanziamento Pnrr di 15 milioni di euro, vedrà la rinascita della zona con la creazione presso Malies di un mercato di prodotti a chilometro zero dedicato alle eccellenze dell'eno-gastronomia del territorio: sarà la Filiera delle Eccellenze del Territorio, con prodotti di qualità e percorsi di sviluppo imprenditoriale eco-sostenibile. Mentre nella struttura ex Orsoline nascerà uno spazio di incubazione di imprese (a cui verrà dedicata una porzione specifica dell’immobile). Inoltre il progetto prevede la realizzazione agli ultimi due piani di alloggi per edilizia residenziale sociale, con programmi che offrono alloggi e servizi di qualità a canoni accessibili anche a chi si trova in una situazione di fragilità economica”.

“Una rivoluzione per la città – ribadisce – per lasciare a Benevento una nuova impronta, un cambiamento totale”.