Lega: raccolte oltre 450 firme di solidarietà alle forze dell’ordine Zinzi depone un mazzo di fiori alla stele dedicata a Tiziano della Ratta a Sant’Agata de’ Goti

Anche il Sannio risponde presente all’appello della Lega di solidarietà e sostegno alle forze dell’ordine. La campagna di sensibilizzazione promossa dal partito di Salvini a livello nazionale, “Difendiamo chi difende gli italiani. Sempre al loro fianco, per la nostra sicurezza”, ha visto impegnati numerosi attivisti della Lega per la raccolta firme in alcuni centri sanniti nel weekend appena concluso. Sabato mattina il banchetto della Lega ha fatto tappa a piazza Risorgimento, a Benevento.

Ben 150 le firme raccolte in poco più di due ore nel capoluogo, nel pomeriggio di sabato la raccolta firme si è spostata in piazza Trieste a Sant’Agata de’ Goti dove sono state raccolte 147 firme ed ha fatto tappa anche il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi.

Il deputato salviniano e componente la commissione parlamentare Antimafia, accompagnato dal dirigente regionale degli Enti Locali Luigi Barone, dal segretario provinciale Luigi Bocchino e dal responsabile locale Tonino Frogiero, ha deposto un mazzo di fiori alla stele dedicata all’appuntato scelto dei carabinieri Tiziano Della Ratta, medaglia d’oro al valor militare, barbaramente ucciso nel 2013 a Maddaloni nell’esercizio delle sue funzioni di tutore dell’ordine e della sicurezza; presenti la vedova Vittoria, il figlio Alfonso (che ha deposto i fiori con l’onorevole Zinzi) e il comandante della locale Stazione Carabinieri Luigi Verdicchio. “A Tiziano abbiamo voluto dedicare un momento di questi due giorni. Tra un uomo in divisa e un criminale, noi sappiamo benissimo da che parte stare: sempre dalla parte del bene, dalla parte di chi rischia ogni giorno di essere ingiustamente accusato, attaccato, aggredito o purtroppo anche ucciso per aver semplicemente fatto il suo lavoro, difendendo la nostra incolumità e garantendo più sicurezza alle nostre famiglie. La Lega intende tutelare le nostre donne e i nostri uomini in divisa e lo fa con i fatti, con i provvedimenti inseriti nel Ddl Sicurezza già approvato alla Camera”, afferma il coordinatore regionale della Lega Gianpiero Zinzi.

Ieri, poi, la conclusione della due giorni con il banchetto a Ceppaloni dove sono state raccolte 167 sottoscrizioni. “La sicurezza dei cittadini è un tema fondamentale che non ammette dubbi di sorta. A tutte le forze dell'ordine la nostra gratitudine e solidarietà per quanto quotidianamente fanno in favore della collettività”, conclude il segretario provinciale Luigi Bocchino.