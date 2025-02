Forza Italia, Rubano alla segreteria regionale: "Sannio roccaforte azzurra" A Gasparri chiedo attenzione per ospedale Sant’Agata, secondo lotto Telesina e giudice di pace

“La provincia di Benevento ha dimostrato, ancora una volta, di essere un baluardo di Forza Italia nel Mezzogiorno. Alle scorse elezioni Europee, con il 16,58% e 18.502 voti ottenuti, il nostro territorio ha espresso un consenso straordinario, superiore persino ai numeri registrati dall’intera regione Basilicata, dove Forza Italia ha raccolto 18.397 voti pari all’8,92%”.

Lo ha dichiarato, questa mattina, il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, nel corso della direzione regionale del partito, alla presenza del segretario regionale Fulvio Martusciello e del presidente del gruppo al senato e responsabile nazionale Enrico locali di Forza Italia del Senato Maurizio Gasparri.

“Nonostante siamo all’opposizione sia nel governo regionale che alla Provincia e al comune capoluogo, Benevento si conferma una roccaforte di Forza Italia, con una rappresentanza forte e radicata, capace di ottenere risultati importanti".

Durante l’incontro, il deputato ha messo sul tavolo regionale, presieduto dal presidente Gasparri, le priorità programmatiche per la provincia di Benevento: attenzione al rilancio del presidio ospedaliero di Sant’Agata de’ Goti e secondo lotto Telesina.

“Non possiamo più accettare che il pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti funzioni solo dalle 8 alle 18, forse unico caso al mondo in cui l’emergenza sanitaria ha una fascia oraria. - ha evidenziato Rubano -. È come dire che, dopo quell’orario, non ci si possa ammalare. Noi chiediamo con forza l’attuazione immediata del decreto 41/19 firmato da De Luca che dopo aver apposto la sua firma lo ha mandato al macero. Quel decreto prevede il rilancio dell’ospedale di Sant’Agata e conseguente una riduzione del sovraccarico sul ‘San pio’ di Benevento. È una battaglia di dignità per tutti i cittadini sanniti che Forza Italia tutta deve abbracciare”, ha ribadito Rubano.

Tra le infrastrutture strategiche, il parlamentare ha posto l’accento sul finanziamento del secondo lotto della Telesina. “Non è solo una priorità, ma un dovere istituzionale. I sindaci del territorio chiedono con forza che si proceda, e noi di Forza Italia dobbiamo rispondere con un’azione di governo determinata e vigorosa. È una dovere e una responsabilità realizzare un’opera attesa da 60 anni” ha affermato, sottolineando la necessità di un impegno concreto del governo nazionale in tal senso!.

Rubano ha inoltre annunciato una battaglia per il mantenimento della sezione distaccata del giudice di pace nell’Alto Casertano, coinvolgendo il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto: “Tutti gli utenti di quest’area meritano rispetto e risposte, per questo porteremo anche tale questione sui tavoli nazionali su segnalazione della dirigente regionale del partito Sonia Palmeri”.

“Il nostro radicamento si misura nei numeri: Martusciello in provincia di Benevento ha ottenuto 10.419 voti, appena 100 in meno rispetto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Abbiamo superato il Partito Democratico e il movimento rionale associato ai partiti di Renzi e Bonino e che ben conosciamo.

Nel Sannio abbiamo dimostrato che il Centro siamo noi di Forza Italia. Adesso siamo pronti a costruire un’alternativa di governo seria per la Campania, con proposte concrete e con il sostegno di una classe dirigente determinata e capace”, ha concluso Rubano.

Alla riunione della segreteria regionale di Forza Italia, questa mattina, erano presenti Giovanni Caporaso, sindaco di Telese Terme, Claudio Cataudo, sindaco di Ceppaloni, Domenico Parisi, sindaco di Limatola, Fernando Errico, già consigliere regionale, Stefano Zollo, consigliere comunale di Paduli, Anna Iachetta, consigliere provinciale di Forza Italia, Mino Cappelletti, responsabile provinciale settore adesioni, Fabrizio Modelfino, commissario cittadino di Pesco Sannita, Salvatore Caporaso, consigliere comunale di Campoli Monte Taburno, Angelo Piazza, responsabile provinciale dipartimento politiche giovanili, Fiorenza Ceniccola, consigliere comunale di Guardia Sanframondi, Carmine Sorino, Francesco Sorino militanti di Fragneto Monforte.