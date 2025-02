Diga di Campolattaro, Barone (Lega): "Opera strategica, a breve la consegna" "Il presidente De Luca la butta in caciara per evitare confronto"

“Ancora una volta il presidente De Luca la butta in caciara per scappare dalle proprie responsabilità ed evitare il confronto sugli argomenti. Il Ministero delle Infrastrutture, a proposito della Diga di Campolattaro, lo ha ribadito: è ferma intenzione del ministro Matteo Salvini accelerare per completare un’opera attesa da troppo tempo. Tante e troppe sono state le chiacchiere negli anni ad opera del Pd e della sinistra, ora grazie al ministro Salvini l’acqua dell’invaso sarà finalmente utilizzabile per uso potabile, irriguo e industriale”.

A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega in Campania. “Grazie all’impegno costante della struttura tecnica del Ministero delle Infrastrutture e al commissario governativo della diga Attilio Toscano si sta procedendo con tutti gli adempimenti. Il progetto esecutivo ha ottenuto le ottemperanze alle prescrizioni della Via ed è stata conclusa la fase di verifica dello stesso progetto esecutivo”, spiega Barone che conclude: “A breve si attende la consegna delle prime fasi dei lavori che potrebbe anche avvenire entro questo mese e in ogni caso entro tempi abbastanza veloci”.