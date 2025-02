Ferrante (Mit): Diga Campolattaro entro febbraio consegna lavori prima fase Il Sottosegretario ha incontrato il commissario della diga di Campolattaro Attilio Toscano

“La diga di Campolattaro è una delle più importanti infrastrutture idriche del Paese, un’opera strategica per il territorio campano che seguo sin dall’inizio del mio mandato. L’iter di completamento della diga continua a registrare significativi avanzamenti: si è concluso il processo di verifica del progetto esecutivo avendo anche conseguito il giudizio di ottemperanza alle prescrizioni della Via da parte dei Ministeri competenti. Posso quindi annunciare che entro febbraio sarà effettuata la consegna dei lavori della prima fase. La diga di Campolattaro è un’infrastruttura complessa, che comporta un cronoprogramma sfidante ma che finalmente segna dei decisivi passi in avanti. Il nostro obiettivo è quello di completare un’opera attesa da decenni, indispensabile per soddisfare il fabbisogno irriguo, industriale e potabile delle imprese e della comunità locale”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante, che ha incontrato il commissario della diga di Campolattaro Attilio Toscano con il Responsabile della struttura di missione del Ministero sul Pnrr, Davide Ciferri.