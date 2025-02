Interventi post terremoto '80: nel 2025 arrivano 2 milioni ai comuni sanniti Il chiarimento richiesti dal consigliere regionale Gino Abbate

Il Consigliere regionale Gino Abbate, con specifica interrogazione del 28 gennaio u.s. al Presidente Vincenzo De Luca, ha chiesto lo stato di attuazione di tutte le somme riconosciute ai comuni colpiti dai terremoti del 1980 e 1981 in relazione alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione.

Con risposta scritta del 05 Febbraio si rileva che i 12 comuni sanniti tuttora interessati dagli interventi hanno già ricevuto oltre 1.6mln di euro con decreti del 28.11.2024 mentre, nel corso del corrente anno 2025, incasseranno il saldo finale per un totale di circa 2 mln di euro, secondo il dettaglio di seguito riportato:

Benevento, euro 318.542.

Bonea, euro 186.691.

Colle Sannita, euro 169.796.

Cusano Mutri, euro 27.439.

Forchia, euro 53.532.

Moiano, euro 323.769.

Pago Veiano, euro 82.317.

Paolisi, euro 115.789.

Pontelandolfo, euro 186.691.

San Lorenzello, euro 79.589.

Torrecuso, euro 159.252.

Sant’Agate dei Goti, euro 130.375.