Parco Matese, entro estate decreto approvazione provvisoria perimetrazione L'annuncio del senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera

Un incontro partecipato e proficuo. E’ quello che, come già annunciato dal Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, si è sviluppato nella mattinata odierna, a Roma, presso l’Auditorium di via Cristoforo Colombo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Ad oggetto della tavola rotonda un’interfaccia tecnica di aggiornamento lungo l’iter di costituzione del Parco del Matese. Presente lo stesso Senatore Matera, al tavolo si sono accomodati i sindaci di Morcone - Luigi Ciarlo, di Castelvenere - Alessandro Di Santo, di Sassinoro - Luca Apollonio, di Pontelandolfo - Valerio Testa nonché “virtualmente”, da remoto, i sindaci di Faicchio - Nino Lombardi, di San Lupo - Franco Valente, di Cerreto Sannita - Giovanni Parente, di Pietraroja - Angelo Torrillo ed il vicesindaco di San Lorenzello Rosario Festa

Per il Ministero, invece, il Direttore generale Francesco Tomas ed Ettore De Conciliis, Capo della Segreteria del Sottosegretario Barbaro. Dopo un articolato confronto, è stato deciso che, entro l’estate, sarà pubblicato il decreto ministeriale di approvazione provvisoria della perimetrazione del parco con la relativa normativa.

Nelle more sarà istituito un Comitato tecnico del quale faranno parte alcuni sindaci e rappresentanti del Ministero al fine di raccogliere e discutere eventuali ulteriori rilievi e/o suggerimenti che i vari Enti potranno andare a rappresentare.

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il Senatore Matera ad esito del momento - I rappresentanti del Ministero, che ringrazio, sono stati disponibilissimi e collaborativi. Io continuerò a stare al fianco dei Sindaci e tenterò di contemperare le esigenze dei Comuni con la necessità di istituire il Parco nazionale del Matese. Un percorso che, finalmente, dopo sette anni potrà vedere la luce e che potrà andare a rappresentare un’occasione di sviluppo preziosa per il nostro entroterra”