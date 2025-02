Infrastrutture. Rubano: Bene Ferrante su diga di campolattaro "Opera sulla quale sono impegnato in prima linea con Forza Italia"

"Ho accolto con grande favore le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato al MIT, Tullio Ferrante, sulla diga di Campolattaro, una tra le infrastrutture idriche del Paese più importante e strategica la rete campana". Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato e Vice Segretario regionale di Forza Italia Campania.

"Si tratta di un’opera sulla quale sono impegnato in prima linea con Forza Italia per accelerarne l’iter di completamento. La conclusione del complesso processo di verifica del progetto esecutivo da parte dei Ministeri competenti è una grande notizia per questo territorio. Entro febbraio sarà effettuata la consegna dei lavori della prima fase e questo è il primo passo concreto per la finalizzazione di un’opera attesa da decenni”.