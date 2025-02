Tavolo Dema-Cam, Matera: "Continuerò a seguire con massima attenzione" "Per lo stabilimento di Paolisi, l'ipotesi di Piano prevede che esso sarà dislocato ad Airola"

"Bisognerà continuare a seguire, e lo faremo, in modo molto attento lo sviluppo della vicenda in tutti i suoi particolari ed in tutte le sfaccettature con specifico riguardo alla salvaguardia di tutte le posizioni lavorative. In ogni caso, ad esito dell'incontro di cui oggi, possiamo dire di intravedere primi spiragli incoraggianti". Lo fa presente il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera che, ieri, ha preso parte a Roma al tavolo tenutosi presso il Mimit sulla vertenza Dema, alla presenza della società Adler che da pochi giorni ha rilevato l'intero Gruppo.

"I vertici Adler - fa presente il Senatore Matera - hanno rappresentato il loro Piano industriale che punta, a fronte di perdite attuali nella misura di 1,5 milioni di euro al mese, a riportare il Gruppo, entro la fine del 2026, al pareggio di bilancio e, da quello successivo, al ritorno all'attivo. Con un programma sul medio e lungo termine che punta a rilanciare l'azienda e a far crescere i numeri occupazionali. Per quel che riguarda lo stabilimento di Paolisi, l'ipotesi di Piano prevede che esso sarà dislocato ad Airola. Nella giornata di Lunedì 17 Febbraio è fissato un nuovo appuntamento presso le sedi ministeriali mentre domani rappresentanze dei lavoratori saranno ricevute dal Prefetto di Napoli. Come prima detto - ha concluso Matera - garantirò la mia massima presenza".