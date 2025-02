Pd: Di Dio nominato responsabile economia e infrastrutture Si interfaccerà con il sen. Antonio Misiani, Responsabile Nazionale di Economia e Finanze

Il Segretario provinciale, Giovanni Cacciano, ha nominato Italo Di Dio, dottore commercialista e già autorevole consigliere comunale di Benevento, Responsabile Economia, Finanze, Imprese ed Infrastrutture del Partito Democratico del Sannio.

«L’Economia, le politiche industriali, le infrastrutture materiali ed immateriali – ha dichiarato Di Dio – sono il cuore pulsante dello sviluppo e del benessere di un paese, dal livello nazionale fino ai nostri territori. Abbiamo bisogno di una politica economica ed industriale innovativa ed al passo con i tempi se vogliamo ambire a preservare e migliorare il nostro sistema di vita e di welfare. Non possiamo continuare con azioni di corto respiro che mirano a garantire le solite corporazioni e gli amici dei padroni del vapore. Per di più, le nostre bistrattate aree interne hanno bisogno che sia finalmente ribaltato il criterio meramente demografico con cui sono allocate le risorse dello stato centrale. Uno stato sempre più patrigno nei nostri confronti che, con la destra al governo, ha persino tentato l’eutanasia del Meridione con la legge "ammazza sud" sull’Autonomia Differenziata. Il mio, quindi, sarà un impegno fattivo e concreto che, partendo dalle esigenze e dalle specificità della nostra provincia, contribuisca a definire un’ampia alternativa alle destre fondata sulla uguaglianza di opportunità di ciascun territorio. Sarò al fianco del segretario provinciale e dell’intera squadra del PD sannita con cui sono convinto lavoreremo al meglio».

«Bentornato Italo – ha dichiarato Giovanni Cacciano – il PD è casa tua. Il tuo valoroso contributo è un tassello importante del puzzle politico programmatico che il Partito Democratico deve e vuole mettere in campo per tessere di nuovo la tela della speranza nella nostra cara provincia sannita».