Regionali: Ndc "Nessuno pensi di giocare su due tavoli" La segretaria provinciale di NdC: "Accordi per alleanze organiche"

"Chi immagina di applicare discriminazioni politico-territoriali ai danni della comunità politica di Noi di Centro fa un grosso errore. Si tolgano dall'anticamera del cervello che si possa giocare su due tavoli: uno a Napoli dove i consensi di NdC sono invitanti e l'altro a Benevento dove alcuni si accodano ad uno stanco e sventato antimastellismo. Faremo accordi solo con chi è disposto ad alleanze organiche e che valgano per tutte le politiche future dalle Regionali, alle Provinciali con qualsiasi formula si vada al voto fino alle Amministrative del '27 a Benevento". È quanto sottolineano, in una nota, la segretaria provinciale di NdC Benevento Marcella Sorrentino e il presidente Giuseppe Ricci. "Abbiamo accolto, con interesse, le dichiarazioni molto serie e responsabilità del vicesegretario nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa che coglie in maniera lungimirante il peso dirimente di una forza politica centrale quale quella di Clemente Mastella, nell'attuale scenario politico. Altri esponenti locali - evidenziano - si smarriscono in distinguo nebulosi. Per altro dimenticando che nel 2016 l'elettorato pentastellato, alle comunali di Benevento, scelse in massa Mastella al secondo turno contro il Pd e cinque anni dopo, senza simbolo pentastellato, il nostro leader mantenne intanto l'appello sul target 5Stelle". Solo dopo, si farà sul serio in tema di alleanze e schieramenti. Noi, dopo che la Consulta avrà delimitato il perimetro di gioco, - concludono Sorrentino e Ricci - decideremo con serenità, avendo registrato con interesse, anche le aperture nei nostri confronti pervenute da esponenti assai autorevoli del centrodestra nazionale. Siamo pronuncia consapevoli che la nostra formazione, allargata e arricchita da componenti moderati con cui stiamo dialogando proficuamente, sarà semplicemente decisiva sia sotto il profilo politico per riequilibrare verso il centro rispetto a derivare verso le ali estreme che sotto quello aritmetico, in una competizione dove ogni voto in più può essere quello decisivo per la vittoria".