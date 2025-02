No chiusura Hanon System: Pap esprime solidarietà ai lavoratori "Chiudere uno stabilimento significa colpire una comunità intera"

"Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza ai 67 lavoratori e lavoratrici della Hanon Systems di Benevento, e alle loro famiglie. La decisione del management coreano di cancellare l’unità produttiva è l’ennesima dimostrazione di come il profitto venga sistematicamente anteposto alla dignità delle persone

e al benessere delle comunità". Così Potere al popolo Sannio sulla vertenza Hanon System "Questo attacco non è solo contro chi ha dedicato anni della propria vita e professionalità alla crescita dell’azienda, ma è anche contro un’intera città, già duramente segnata da una struttura economica fragile e da un’occupazione sempre più precaria. Non possiamo accettare che il destino di decine di famiglie venga deciso nelle stanze di qualche consiglio d’amministrazione, lontano dalle esigenze reali dei territori e delle persone. Non possiamo accettare che il tessuto produttivo locale venga smantellato da multinazionali senza volto e senza

scrupoli. Di fronte a questa ennesima ingiustizia, la nostra risposta deve essere collettiva e determinata. Chiudere uno stabilimento significa colpire una comunità intera. Per questo, facciamo appello a una mobilitazione forte, che unisca lavoratori, cittadinanza, movimenti sociali e politici e realtà sindacali in una lotta

comune. Non possiamo lasciare soli questi lavoratori! Le istituzioni, finora complici con la loro inerzia, hanno il dovere di agire immediatamente per impedire

la chiusura dello stabilimento e garantire soluzioni alternative reali. Ma sappiamo che nessuna soluzione arriverà senza pressione dal basso. La nostra forza sta nell’organizzazione e nella solidarietà popolare! Rivendichiamo: Il ritiro immediato del piano di chiusura e il mantenimento dei posti di lavoro.

La difesa del tessuto produttivo locale contro le logiche predatorie del capitale internazionale. L’impegno pubblico e concreto per sviluppare politiche industriali che mettano al centro il lavoro, la dignità e il futuro dei territori. Hanon Systems non è un caso isolato, ma l’ennesimo capitolo di un sistema economico fondato sullo sfruttamento. Lottare insieme a questi lavoratori significa lottare per tutti noi, per un modello economico e sociale che metta le persone prima dei profitti".