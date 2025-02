Martusciello e Rubano (FI): a lavoro per facoltà medicina a Benevento Gli esponenti del partito azzurro "costruttivo confronto con il ministro dell’Università Bernini"

“Forza Italia è impegnata a lavorare per ampliare le opportunità per i giovani e i futuri medici. La creazione della facoltà di Medicina a Benevento rappresenta un’importante occasione di sviluppo per la Campania e per l’intero Mezzogiorno.

Sul tema, oggi, in occasione della segreteria nazionale del partito, si è svolto un costruttivo confronto con il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che – insieme all’intera maggioranza di centrodestra – sta portando avanti con determinazione il superamento del test di accesso a Medicina e l’ampliamento del numero chiuso, ritenuto ormai un ostacolo iniquo per tanti studenti meritevoli. Un intervento necessario per garantire un sistema più inclusivo e attento alle esigenze dei territori.

Già nel 2023 avevamo affrontato la questione di una Facoltà di Medicina nel Sannio con il ministro Bernini e con il rettore dell’Unisannio Gerardo Carfora. Continueremo a seguirne l’iter, qualora arrivi in sede ministeriale”.

Lo dichiarano in una nota Fulvio Martusciello, segretario regionale e capodelegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, e Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale FI.