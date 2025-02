Vertenza Hanon System: Pd presenta interrogazione in Senato e in Regione Misiani e Abbate chiedono spiegazioni sulla vertenza di Benevento

Il Pd chiede spiegazioni sul caso della Hanon System e dell'annunciata chiusura dello stabilimento di Benevento in Senato e in Regione. Il Partito Democratico annuncia un'interrogazione del senatore Antonio Misiani, responsabile nazionale economia, finanze, imprese e infrastrutture della segreteria di Elly Schlein, promossa e condivisa dalla Segreteria Provinciale del PD, dal PD Cittadino e dai 5 Consiglieri comunali di Benevento iscritti al Partito Democratico.

Di seguito il testo dell'interrogazione

Premesso che,

Hanon Systems Italia Benevento è un’azienda di proprietà coreana, leader nelle soluzioni innovative di gestione termica ed energetica e che opera con l’obiettivo di creare soluzioni ecosostenibili e lungo termine. Tale azienda, ex Magna Powertrain, ha rappresentato negli anni un importante presidio dell’industria metalmeccanica sannita e conta oggi 67 dipendenti;

Hanon Systems ha deciso di chiudere lo stabilimento di contrada Olivola a Benevento il prossimo 25 maggio 2025. La decisione della proprietà è emersa a margine di un negoziato condotto in Confindustria Benevento. Come riportato in diversi articoli di stampa, tale riunione sarebbe durata “giusto il tempo da parte del nuovo CEO, l’inglese Steave Foster, di comunicare alle parti sociali l’intenzione di smobilitare”;

la motivazione addotta per la chiusura del sito produttivo sarebbe l’impossibilità di conseguire i numeri previsti e auspicati della produzione da parte delle attuali unità lavorative sannite in ragione della obsolescenza dei macchinari e per la stessa struttura logistica dello stabilimento;

nel corso dell’incontro, diverse sigle sindacali maggiormente rappresentative hanno posto le ragioni della professionalità dei quadri lavorativi anche in vista di una possibile riconversione della produzione, ma l’atteggiamento di CEO è stato di netta chiusura; a fine febbraio 2025 è stata fissata una nuova riunione, nella quale i sindacati contano di poter addurre nuovi elementi di discussione per cercare di scongiurare la chiusura dell’insediamento produttivo;

Considerato che:

come riportato in una nota della FIM-FIOM e la RSU dello stabilimento di Benevento, “dopo quasi due anni di confronti sulla necessità, tra l’altro concordata,

di avviare una diversificazione produttiva con la sottoscrizione di tre piani industriali finalizzati al rilancio del sito e nonostante l’utilizzo continuo di ammortizzatori sociali”, l’azienda coreana avrebbe reso noto che “non ci sarebbero le condizioni per realizzare un fatturato idoneo al sostentamento del plant per via della complessiva crisi che sta attraversando il settore dell’automotive”;

le predette sigle sindacali hanno ribadito che,” a partire dal 2019 il sito, grazie al costante impegno dei suoi lavoratori, ha assicurato il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e produttività anche in presenza di una scarsa volontà del gruppo di investire per consentire di affrontare le sfide legate alla transizione tecnologica” e, nel rifiutare e contrastare la scelta di chiudere il sito di Benevento, hanno chiesto alla Direzione di rendersi disponibile a riprendere il percorso di gestione della fase, a partire dagli impegni assunti negli ultimi mesi avvii un percorso con le organizzazioni sindacali che preveda, oltre all’utilizzo degli ammortizzatori sociali utili per gestire le difficoltà della fase, un piano di investimenti volti al rilancio del sito beneventano; dal 10 febbraio 2025, le lavoratrici e i lavoratori della Hanon Systems Italia di Benevento sono in presidio permanente davanti ai cancelli della loro fabbrica;

la chiusura dello stabilimento Hanon Systems Italia di Benevento rischia di diventare un ulteriore e preoccupante episodio di sfruttamento degli strumenti conservativi e di depauperamento del già debole tessuto industriale metalmeccanico del Sannio;

Tutto ciò premesso, si chiede di sapere quali siano le valutazioni dei Ministri, per quanto di competenza, sui fatti riportati in premessa;

quali iniziative urgenti intendano assumere, ciascuno secondo le proprie competenze, al fine di assicurare la continuità produttiva della Systems Italia di Benevento e per salvaguardare la base occupazionale dello stabilimento; se intendano attivare rapidamente un Tavolo di confronto presso il Ministero, con la partecipazione dei vertici della Hanon Systems, i sindacati e le istituzioni locali, al fine di trovare una soluzione condivisa alle problematiche di cui in premessa e per rilanciare, con un apposito Piano industriale, il sito produttivo della Hanon Systems di Benevento".



Sulla paventata chiusura dello stabilimento Hanon Systems a Contrada Olivola anche il consigliere regionale Gino Abbate annuncia la presentazione di un'interrogazione al Presidente delle Giunta Regionale.

"Ritengo necessario portare all'attenzione del Consiglio Regionale - dichiara Abbate - una problematica, di rilevanza economica e sociale, riguardante oltre 60 lavoratori che negli anni hanno sempre garantito la propria opera ed hanno acquisito competenze e professionalità, assicurando la crescita dell’azienda. L’eventuale chiusura dello stabilimento rappresenterebbe un colpo durissimo non soltanto per i lavoratori e le proprie famiglie ma anche per la fragilissima economia del territorio sannita che già sconta gravi problematiche in termini di sviluppo industriale. È pertanto indispensabile attivare ogni iniziativa istituzionale utile alla risoluzione di tale situazione di crisi ed alla tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Benevento.

Per questo motivo, condividendo anche l'appello alla mobilitazione di tutti gli attori istituzionali pervenuto dai consiglieri comunali di opposizione di Benevento, chiederò quali azioni intende adottare la Regione al fine di scongiurare la chiusura dello stabilimento Hanon Systems di Benevento e di rilanciare l’attività produttiva anche sostenendone la riconversione industriale. Chiederò inoltre al Presidente della Giunta l'opportunità di richiedere, come Regione Campania, l’istituzione di un tavolo di crisi al Ministero delle Imprese ed al Ministero del Lavoro".