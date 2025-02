Misiani (PD): Ferma condanna per gesto vile contro sede PD di Cusano "Piena solidarietà al responsabile e a tutti gli iscritti e ai militanti"

"il Partito Democratico della Campania esprime netta condanna per l'azione vandalica ai danni del Circolo PD di Cusano Mutri (BN). Simili atti non sono tollerabili: luoghi di aggregazione e partecipazione politica come il nostro circolo di Cusano Mutri non devono essere bersaglio di atti vigliacchi come questo".

Così Antonio Misiani, commissario del Partito democratico in Campania. "Esprimiamo piena solidarietà al responsabile e a tutti gli iscritti e ai militanti che si impegnano attivamente sul territorio. E' necessario mettere in campo ogni azione per prevenire questi fenomeni e garantire alle nostre comunità un clima sereno e di convivenza civile".