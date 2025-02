Rubano (FI): "Avvio dei lavori per la diga conferma attenzione per il Sannio" Il deputato di Forza Italia poi annuncia: "Il vicepremier Tajani a Pietrelcina il 22 febbraio"

"Esprimo grande soddisfazione per l'avvio della prima fase dei lavori della diga di Campolattaro, un'infrastruttura che rappresenta una svolta decisiva per il fabbisogno idrico della Campania".

Così Francesco Maria Rubano, deputato e Vice Segretario regionale di Forza Italia Campania che ieri aveva anticipato l'imminente avvio della maxi opera. Lo aveva fatto durante una conferenza stampa per annunciare anche l'arrivo, il prossimo 22 febbraio a Pietrelcina del vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani: “Un onore e un riconoscimento per l'intero Sannio sempre al centro delle attenzioni di Forza Italia e del Goverano” ha rimarcato il deputato azzurro sannita.

“L'impegno del governo conferma la determinazione nell'attuare le opere strategiche per il nostro territorio – ha poi proseguito Rubano in merito all'avvio dei lavori per il potabilizzatore e l'uso irriguo delle acque della diga di Campolattaro.

“La diga non è solo un'opera ingegneristica, ma un vero e proprio motore di sviluppo che garantirà un approvvigionamento idrico stabile e duraturo per cittadini, imprese e settore agricolo dell'intera regione. Il mio ringraziamento – ha concluso Rubano - particolare va al Sottosegretario Tullio Ferrante, che con determinazione e competenza sta seguendo questo progetto atteso da decenni, dimostrando come la sinergia tra istituzioni e territorio possa trasformare le aspettative in realtà concrete per i cittadini."