Diga Campolattaro. Barone (Lega): Lavori consegnati. Grazie Salvini per impegno" "Erano anni che il territorio attendeva questa opera che garantirà l’approvvigionamento idrico"

“Chi sosteneva che i lavori delle opere di derivazione della diga di Campolattaro fossero a rischio viene smentito dai fatti. Oggi, al termine della verifica della progettazione esecutiva, sono state consegnate alle imprese appaltatrici le prime fasi dei lavori per il completamento delle opere”.

A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. “Ringrazio il ministro Matteo Salvini per aver mantenuto ancora una volta gli impegni assunti, così come ringrazio il commissario di governo Attilio Toscano per aver seguito con attenzione tutte le fasi di progetto”, prosegue Barone che aggiunge: “Erano anni che il territorio attendeva questa opera che garantirà l’approvvigionamento idrico a scopo idropotabile, irriguo ed energetico, grazie al ministro Salvini e alla sua struttura tecnica l’infrastruttura strategica diventerà realtà”. Barone spiega poi che “sono stati avviati i lavori della galleria di derivazione, tra qualche settimana saranno consegnati i lavori di altre fasi e lotti di esecuzione”. Per l’intervento, che costerà oltre 700 milioni di euro, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti investirà 540 milioni.