Avvio lavori diga Campolattaro: la soddisfazione del Pd Cacciano: risultato ottenuto grazie al costante impegno della Regione Campania

«Oggi, al termine della verifica della progettazione esecutiva, sono state consegnate alle imprese appaltatrici le prime fasi dei lavori per il completamento delle opere di derivazione della diga di Campolattaro".

Così Giovanni Cacciano, Segretario Provinciale sull'avvio dei lavori della Diga di Campolattaro.

"In particolare, è stata avviata la realizzazione della principale lavorazione dell’intervento, la Galleria di Derivazione che addurrà le acque dell’invaso all’impianto di potabilizzazione che sarà realizzato a valle della diga presso il territorio del comune di Ponte.

Nelle prossime settimane saranno consegnati i lavori di altre fasi di esecuzione, fino all’avvio in parallelo del complesso dei lavori dei tre lotti.

Inoltre, sono in corso di completamento le procedure di occupazione d’urgenza di migliaia di particelle catastali, per consentire la realizzazione di un’opera strategica che garantirà la sicurezza dell’approvvigionamento idrico a scopo idropotabile per un'ampia parte del territorio Sannita (anzitutto Alto Tammaro, Fortore, Titerno e Telesino) per un finanziamento complessivo di oltre 700 milioni di euro.

Si avvia così, dopo decenni, il completamento della più grande infrastruttura idrica incompiuta del paese, grazie al costante impegno della Regione Campania che co-finanzia e fa da stazione appaltante, del MIT che l’ha inserita sin dal 2017 nel Piano Nazionale Invasi e del Commissario straordinario, Prof. Ing Attilio Toscano, nominato a Luglio 2021 dal Presidente Draghi su preciso indirizzo delle allora Commissioni Parlamentari Riunite VIII e IX».