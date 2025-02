Province, Rubano: bene proposta Gasparri per elezione diretta "L'attuale sistema di elezione di secondo grado ha infatti generato meccanismi poco chiari"

“Il ripristino dell'elezione diretta delle Province, avanzata dal presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, rappresenta una proposta condivisibile. L'attuale sistema di elezione di secondo grado ha infatti generato meccanismi poco chiari e non pienamente rappresentativi della volontà popolare. Le Province mantengono un ruolo significativo nell'organizzazione territoriale, con un forte legame con i cittadini che spesso le percepiscono come istituzioni più vicine rispetto alle stesse Regioni. Per questo motivo, la proposta di tornare a un sistema di elezione diretta, democratico e realmente rappresentativo della volontà popolare, merita particolare attenzione. Il superamento dell'attuale situazione permetterebbe di restituire piena legittimazione democratica a questi enti territoriali, rafforzandone il ruolo e l'efficacia nell'amministrazione locale.” Così in una nota Francesco Rubano, deputato e Vice Segretario regionale di Forza Italia Campania.