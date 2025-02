Costantino Fortunato, già sindaco di Morcone, aderisce a Noi di Centro Mastella: arricchirà NdC sotto il profilo umano, valoriale e per l'indubbio peso politico-elettorale

Al termine di un lungo e cordiale colloquio con il segretario nazionale Clemente Mastella, Costantino Fortunato, già sindaco di Morcone, presidente della Comunità Montana Titerno-Tammaro e presidente del Consorzio industriale Asi ora capogruppo di opposizione al Comune di Morcone, ha formalizzato questo pomeriggio l'adesione a Noi di Centro. Egualmente aderisce a NdC il consigliere comunale di opposizione Carlo Sebastiano Ruzzo.

"Clemente Mastella resta il riferimento principale per chi come me crede nei valori moderati, applicati con senso pratico, spirito liberale e amore per il territorio. Precedenti esperienze in altre formazioni politiche hanno corroborato questa che è stata sempre una mia convinzione. E' fondamentale rafforzare il centro e lavorare assieme per lo sviluppo sociale ed economico della provincia e di comprensori cruciali come il Titerno-Tammaro", spiega Fortunato.

Il segretario nazionale Mastella, ha formulato gli auguri di benvenuto a Fortunato nella comunità politica di NdC: "E' un ingresso importante che accolgo con felicità. Costantino è un uomo di eccezionale esperienza con competenze e un know how notevole nelle forme della governance territoriale, dopo le esperienze di vertice vissute al Comune di Morcone, all'Ente montano e al Consorzio Asi. Arricchirà NdC sotto il profilo umano, valoriale e per l'indubbio peso politico-elettorale", conclude Mastella.