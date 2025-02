Foglianise, il consigliere Martini aderisce a Forza Italia “Scelta naturale per chi vuol dare contributo al proprio territorio”

Agostino Martini, consigliere comunale di maggioranza del Comune di Foglianise, aderisce a Forza Italia. “Ho scelto Forza Italia perché rappresenta i valori in cui credo: attenzione ai territori, difesa delle autonomie locali e una politica concreta, vicina ai cittadini portata avanti sul territorio dall’ on. Francesco Maria Rubano – dichiara Martini –. Ritengo che oggi più che mai sia necessario un impegno forte per il nostro Sannio e le nostre comunità”.