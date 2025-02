Semplificazione, Matera "In Senato proficuo confronto con Anpci L'audizione con l’Associazione nazionale piccoli Comuni”

Il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, in qualità di componente della Commissione parlamentare per la semplificazione, ha partecipato all’audizione della Presidente nazionale dell’ANPCI, Franca Biglio, nonché del sannita Zaccaria Spina, Presidente regionale ANPCI Campania, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle criticità che i piccoli comuni affrontano quotidianamente e sulle possibili soluzioni per migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi pubblici.

“È stato davvero un piacere poter audire in Senato un rappresentante del nostro territorio come il Presidente Spina - ha dichiarato Matera a margine dell'audizione -.

Avendo ricoperto il ruolo di Sindaco per 15 anni in un piccolo Comune, conosco bene le difficoltà che gli Enti locali affrontano nella gestione quotidiana, tra carenze di personale, burocrazia e difficoltà di accesso alle risorse. Per questo – ha proseguito Matera – condivido pienamente le osservazioni dell’ANPCI: è fondamentale ridurre il peso burocratico per i comuni più piccoli e garantire strumenti di digitalizzazione realmente accessibili, senza che diventino un ulteriore ostacolo per cittadini e amministratori.

La semplificazione amministrativa e l’innovazione digitale – ha concluso il Senatore Matera – devono essere strumenti di supporto e non di complicazione. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare affinché il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione diventi più efficiente, ascoltando le esigenze dei territori e traducendole in azioni concrete”.