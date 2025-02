Diga di Campolattaro, Iadanza (FI): "Da Governo passo decisivo per opera decisa" "Attesa da decenni e cruciale per il fabbisogno idrico della Campania"

“L’avvio della prima fase dei lavori della diga di Campolattaro è un passo importante per la realizzazione di un’opera attesa da decenni e cruciale per il fabbisogno idrico della Campania. Grazie all’impegno del Governo nazionale e al lavoro determinato del Sottosegretario al MIT Tullio Ferrante, finalmente si passa ai fatti. Un risultato che è anche frutto della costante attenzione di Forza Italia verso il nostro territorio, con l’azione incisiva dell’onorevole Francesco Maria Rubano, sempre in prima linea per garantire investimenti e sviluppo per il Sannio. Il completamento dell’opera rappresenterà una svolta decisiva per l’approvvigionamento idrico, a beneficio dI famiglie, imprese e del settore agricolo”. Così in una nota Salvatore Iadanza, consigliere comunale FI di Campolattaro.