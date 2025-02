Forza Italia, Rolando Viscariello nominato responsabile Benessere animale Incarico che conferma l’impegno nella difesa e nella promozione del benessere animale

Rolando Viscariello è stato nominato responsabile provinciale del Dipartimento Benessere Animale di Forza Italia. Un incarico di grande responsabilità che conferma l’impegno del partito nella difesa e nella promozione del benessere animale. “Ringrazio Forza Italia e l’on. Francesco Maria Rubano per la fiducia accordatami. La tutela degli animali è una tema sempre più centrale nelle politiche pubbliche e lavorerò per portare avanti iniziative anche sul territorio”, ha dichiarato Viscariello. Venerdì prossimo Viscariello parteciperà a Napoli a un evento programmatico del Dipartimento Benessere Animale alla presenza dell’On. Rita Dalla Chiesa, responsabile nazionale Forza Italia del dipartimento. Un’occasione per definire strategie e azioni a livello locale e nazionale, rafforzando l’attenzione del partito su un tema di grande rilevanza sociale.