Medicina: Rubano "Bene Bernini su riforma corsi laurea" "Un passo fondamentale verso un sistema più equo"

"Accolgo con grande favore l’approvazione in VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione del disegno di legge delega che ridefinisce l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria. Si tratta di un passo fondamentale verso un sistema più equo, trasparente e meritocratico, capace di valorizzare le reali competenze degli studenti e garantire una formazione d’eccellenza. Esprimiamo il nostro plauso alla ministra dell’Università Anna Maria Bernini per l’impegno e la determinazione con cui sta portando avanti questa riforma, rispondendo concretamente alle aspettative di migliaia di giovani desiderosi di intraprendere la carriera medica senza dover cercare opportunità all’estero. L’aumento del numero di futuri medici, unito a una formazione di qualità, rappresenta una risposta necessaria al fabbisogno di professionisti nel nostro sistema sanitario.” Lo dichiara in una nota Francesco Rubano, deputato e capogruppo FI in commissione Ecomafie.