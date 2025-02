Cattivi odori presso la scuola Pacevecchia: opposizione chiede spiegazioni Farese, Megna e Miceli richiedono accesso agli atti

“L’Amministrazione Comunale renda pubblici i risultati dell’analisi dell’aria effettuata nel plesso Pacevecchia”. Lo richiedono i consiglieri comunali di opposizione Francesco Farese, Giovanna Megna ed Angelo Miceli che annunciano di aver presentato istanza di accesso agli atti relativamente al monitoraggio dell’aria commissionato dal Comune.

“Da diverse settimane i genitori degli alunni del plesso Pacevecchia lamentano la presenza di persistenti cattivi odori nella scuola. Per questo motivo un mese fa avevamo richiesto l’audizione in commissione del delegato all’Istruzione e del dirigente con riferimento sia alla gestione del ritrovamento di escrementi di topi, sia alla vicenda dell'odore sgradevole che proverrebbe dal pavimento.

Qualcuno, immancabilmente, prova a minimizzare o peggio a bollare come strumentalizzazione ogni istanza proveniente dall'opposizione, anche se finalizzata semplicemente a dare risposta alle istanze delle famiglie. Se la sicurezza delle scuole e la tutela degli alunni e del personale è davvero una priorità, lo dovrebbe essere quotidianamente e nella gestione ordinaria, prima ancora che negli abbattimenti.

Sollecitiamo quindi – concludono Miceli, Megna e Farese - la pubblicazione degli esiti nonché la convocazione del delegato e del dirigente, alla luce del tempo trascorso e della priorità che la vicenda riveste”.