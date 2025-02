Tajani a Pietrelcina: "Con noi il territorio torna protagonista" La nota di Salvatore Caporaso, Coordinatore Forza Italia della Valle Vitulanese

“Gli appuntamenti del 22 e 23 febbraio confermano ancora una volta il ruolo centrale che il Sannio ha saputo conquistare all’interno di Forza Italia, grazie alla leadership e alla visione dell’On. Francesco Maria Rubano. Sabato 22 febbraio, Pietrelcina ospiterà l’evento di portata europea, ‘Le radici cristiane, il futuro dell’Europa’, con la presenza del Vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia Antonio Tajani, oltre ai vertici del partito nazionale e a personalità di rilievo della politica italiana. Un appuntamento che, in vista del congresso del PPE, rappresenta un riconoscimento tangibile del lavoro svolto dal nostro Segretario Provinciale, Francesco Maria Rubano. Domenica 23 febbraio, invece, la Valle Vitulanese sarà protagonista della seconda tappa del tour ‘Terrae’, un’iniziativa che testimonia l’impegno di Forza Italia nel radicarsi sempre più nei territori, ascoltando le esigenze dei cittadini e costruendo risposte concrete. Un segnale chiaro: il partito si pone ormai come riferimento serio e credibile, unico centro di gravità permanente nel Sannio e nel Paese”. Lo dichiara in una nota Salvatore Caporaso, Coordinatore Forza Italia della Valle Vitulanese.