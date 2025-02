L'Udc chiama i cattolici all'impegno e rilancia "modificare legge elettorale" Aderisce all'Udc De Iapinis nominato responsabile rapporti con istituzioni e partiti

Superare l'allontanamento dei cattolici dall'impegno politico e tornare a coinvolgerli nella partecipazione alla vita pubblica.

Parte da qui il commissario provinciale dell'unione di Centro di Benevento Antonio Verga, questa mattina all'incontro indetto dal movimento politico.

E per rilanciare la partecipazione Verga non ha dubbi "occorre modificare la legge elettorale".

Un dato fondamentale per "ritrovare i valori cattolici alla base del gruppo".



L'Udc serra le fila in vista delle prossime scadenze elettorali, a cominciare dalle Regionali, con l'incontro nella sede di viale Mellusi.

Ritrovare idee e valori fondanti la mission rilanciata da Verga che in merito ad eventuali alleanze nicchia. Non siamo antitetici a nessuno e accogliamo chiunque condivida le nostre posizioni.

All'incontro anche Petronilla Liucci ed Ambner De Iapinis, ex amministratore comunale, nominato responsabile dei rapporti con le istituzioni e con i partiti.