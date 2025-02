Vernillo eletto nel Consiglio nazionale dei Comuni italiani Matera (FdI): "Saprà ben rappresentare il territorio"

"Sono onorato di poter andare a ricoprire una carica importante soprattutto nelle dinamiche delle aree interne. Nonché è per me motivo di personale orgoglio potere rappresentare nel consesso oltre 8.000 Comuni".

Sono le parole di Arturo Leone Vernillo, sindaco di San Nicola Manfredi, eletto nel Consiglio nazionale dei Comuni italiani.

Uno dei 42 rappresentanti nello specifico consesso istituzionale della Campania, uno dei tre in provincia di Benevento.

Già consigliere provinciale, eletto nell'ultima tornata di voto diretto, anche Consigliere di Amministrazione dell’Ambito B2 per i servizi socio-sanitari e Consigliere d'Amministrazione dell’Ato Rifiuti della Provincia, per il Primo Cittadino una nuova avvincente esperienza

"Sebbene siano ancora in via di definizione, prenderò parte ad alcune Commissioni. In più, rinuncerò alla indennità di carica, dedotte le spese vive, per dedicarla alla Comunità di San Nicola Manfredi.

Ringrazio quanti hanno voluto che rivestissi questo ruolo, in particolare il Senatore Domenico Matera".

"Sono felice dell'elezione dell'amico Arturo - sottolinea lo stesso Matera - Sono sicuro che con la sua intraprendenza e con la sua dedizione saprà rappresentare bene le istanze del territorio in una sede di importanza e di prestigio. Una voce in più del nostro Sannio a tutela dello stesso e della sua gente". Il 26 febbraio, alle ore 15:30, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, la seduta di insediamento.