Hanon, Bocchino (Lega): tutti impegnati per salvaguardare lavoratori "Grazie al sottosegretario Durigon per la riunione"

"Per la vertenza dell'Hanon Systems ringrazio anche a nome della Lega di Benevento il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali Claudio Durigon che non solo ha acceso i riflettori nazionali sul caso dell'azienda di contrada Olivola ma con la riunione convocata ieri ha aperto uno spiraglio quantomeno sul possibile slittamento della chiusura del sito produttivo, al fine di avere più tempo per definire un percorso che possa garantire i lavoratori e individuare nuovi investitori". Così il segretario provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento, Luigi Bocchino. "Purtroppo il percorso è segnato perché la proprietà coreana ha deciso che la fabbrica di Benevento va dismessa ma bisogna fare uno sforzo al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la riunione promossa ieri al ministero del Lavoro, per la quale ringraziamo anche Luigi Barone, va assolutamente in questa direzione. L'obiettivo è prendere ulteriore tempo, e l'annunciata chiusura a maggio rappresenta una difficoltà enorme, per definire un percorso di ammortizzatori sociali per i 57 dipendenti e contemporaneamente verificare con il ministero delle Imprese e Invitalia, che ieri hanno partecipato al tavolo che si è tenuto presso la segreteria del sottosegretario Durigon, la possibilità di ricercare nuovi investitori che possano subentrare ai coreani. Per quanto ci riguarda continueremo a dare il nostro contributo affinché vengano garantiti i lavoratori", conclude il segretario provinciale della Lega Luigi Bocchino.