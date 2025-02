Tajani a Pietrelcina: "Segnale di vicinanza al Sannio" Pasquale Catullo, coordinatore di Forza Italia per il Fortore annuncia grande partecipazione

“La visita del Vicepremier Antonio Tajani a Pietrelcina è un evento di grande valore per tutto il Sannio e in particolare per le comunità del Fortore, che hanno risposto con entusiasmo, organizzando una partecipazione massiccia per essere presenti a un appuntamento così significativo”.

Lo dichiara Pasquale Catullo, coordinatore di Forza Italia per il Fortore. “La presenza di Tajani nella terra di San Pio ha un significato simbolico perché richiama principi fondamentali come la solidarietà, la comunità e l’attenzione ai più deboli, valori che devono guidare l’azione politica per il bene comune. Forza Italia, con il suo impegno costante, continua a lavorare affinché anche le aree interne, come il Fortore, possano ricevere l’attenzione che meritano, soprattutto in settori cruciali come la sanità e le infrastrutture”, spiega Catullo. Che aggiunge: “Il grande lavoro dell’onorevole Francesco Maria Rubano e del capo delegazione FI al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, è fondamentale per questo territorio”.

“La presenza di Tajani nel Sannio è un segnale di vicinanza, in un momento in cui Forza Italia guarda al futuro, anche in vista del Congresso del PPE di Valencia, dove si discuteranno le nuove strategie per un’Europa più forte e vicina ai cittadini. L’appuntamento di sabato alle 16, al Palavetro di Pietrelcina, sarà un’occasione unica di partecipazione e crescita collettiva”, conclude Catullo.