Rubano: "Tajani nel Sannio testimonianza di attenzione per le aree interne" La presentazione della giornata di domani a Pietrelcina con la presenza del Ministro degli Esteri

"Forza Italia sceglie il Sannio attribuendo così l'ennesimo attestato di riconoscimento a questo territorio".

Parte da qui il segretario provinciale sannita e deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano per presentare la visita di domani, nel Sannio, del vicepremier e vicepresidente del PPE, Antonio Tajani, a Pietrelcina.

Alla sede del partito di viale Mellusi, a Benevento, un momento per rilanciare l'appuntamento che si inserisce nel contesto dell’evento “Le radici cristiane, il futuro dell’Europa – Forza Italia verso il Congresso del PPE” e rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso verso il Congresso del PPE di Valencia e ribadisce l’impegno di Forza Italia per uno sviluppo delle zone più periferiche, rafforzando il legame tra politica e territorio.

"Pietrelcina - ha aggiunto Rubano - è stata scelta per la sacralità del luogo. Un luogo in cui si respirano i valori del cattolicesimo democratico alla base del nostro partito, ma anche un segnale importante per le aree interne.

Siamo il centro di gravità permanente della politica italiana, l’unico partito in grado di unire i principi cattolici e democratici – ha rilanciato –. I sondaggi più recenti ci danno in crescita e la siamo seconda forza di centrodestra del Paese”.

All'incontro anche il commissario provinciale di Forza Italia Avellino, Giuliana Franciosa, già candidata al Senato della Repubblica.

Tajani, infatti, domani mattina sarà anche in Irpinia, al congresso di Forza Italia Avellino.

Franciosa ha messo in evidenza “Il grande lavoro dell’onorevole Francesco Maria Rubano fondamentale” e ha poi aggiunto “Sarà una grande giornata non solo per il Partito ma per il territorio. La visita di Tajani è infatti fondamentale testimonianza dell'importanza che il Governo assegna alle aree interne. Aree che, purtroppo, vivono diversi problemi. Un dato non sempre tenuto in debita considerazione dal governo regionale che, invece di favorire lo sviluppo infrastrutturale, sanitario e di altri settori, le ha lasciate in abbandono. E dunque sfuma il futuro dei nostri giovani, costretti ad andare via. Spopolamento e crisi demografica sono emergenze da prendere in seria considerazione”. E poi l'attacco al Governatore De Luca “Non possiamo continuare ad assistere alle sue battute rispetto a fondi mancanti. Dovrebbe invece prendere più seriamente le esigenze delle zone interne. Al contrario la visita di domani, del ministro Tajani rappresenta impegno e rispetto per queste aree”.

Il programma della giornata prevede l'arrivo del Ministro Tajani al municipio intorno alle 12 con un saluto ai sindaci sanniti, poi la visita nei luoghi natali di San Pio. Nel pomeriggio l'appuntamento politico al Palavetro.

Un'occasione a cui prenderanno parte numerosi esponenti politici di centro. All’evento parteciperanno infatti Raffaele Lombardo, fondatore del Movimento per l’Autonomia ed ex Presidente della Regione Siciliana; Salvatore Cardinale, già Ministro delle Comunicazioni e parlamentare; Gianfranco Librandi, leader di L’Italia C’è al Centro; Mario Baccini, già Ministro per la Funzione Pubblica e attuale sindaco di Fiumicino; Ricardo Merlo, già senatore e fondatore del MAIE - Movimento Associativo Italiani all’Estero. Ad arricchire ulteriormente l’evento, sottolineando il legame tra politica e valori etico-sociali, la presenza del direttore della Caritas don Marco Pagniello, emblema dell’impegno sociale e della solidarietà cristiana.