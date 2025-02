Iachetta: "I Dipartimenti Regionali nuova linfa per Azzurro Donna" Forza Italia: "importante presenza di Polidori domani nel Sannio”

“Il progetto pilota di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia, che prevede l'istituzione dei Dipartimenti Regionali su temi sociali di interesse per le donne, annunciata, oggi a Napoli dalla coordinatrice regionale Carla Ciccarelli, durante una riunione della Segreteria Regionale di Azzurro Donna, alla presenza della coordinatrice nazionale Catia Polidori, darà nuova linfa al nostro impegno sul territorio”, lo dichiara Anna Iachetta, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna e consigliere provinciale di Forza Italia. “La nostra azione deve essere sempre più capillare e incisiva, affinché le competenze delle donne possano contribuire concretamente al cambiamento che il nostro territorio richiede,” ha spiegato Iachetta. “Colgo anche l’occasione per dare il benvenuto a Catia Polidori nella nostra provincia. La sua presenza domani a Pietrelcina, in occasione della visita del segretario nazionale Antonio Tajani, rafforza il nostro percorso e ci sprona a dare il massimo per una politica sempre più attenta, inclusiva e responsabile”, conclude Iachetta.