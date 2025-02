Il leader di Forza Italia Tajani a Pietrelcina tra fede e politica VIDEO - FOTO Il ministro: "Governo vicino alle aree interne". Rubano: "Massima attenzione per il Sannio"

Partito dal Sannio il percorso verso il Congresso del PPE di Valencia. In tarda mattinata lo stato maggiore di Forza Italia con in testa il vicepremier e leader azzurro Antonio Tajani ha ragginto Pietrelcina per rimarcare l’impegno di Forza Italia per uno sviluppo delle zone più periferiche, rafforzando il legame tra politica e territorio.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani con la moglie Brunella sono stati accolti dal deputato sannita ed organizzatore dell'evento, Francesco Maria Rubano e dal sindaco Salvatore Mazzone – presenti numerosi primi cittadini e amministratori del Sannio.

Il vicepremier ha fatto dapprima visita ai luoghi natali di San Pio per poi visitare la basilica e il museo del Santo delle Stimmate.

Nel pomeriggio centinaia e centinaia di persone hanno atteso il vicepremier all'interno del Palavetro dove si è svolto l'incontro con i sostenitori di Forza Italia dal titolo “Le radici cristiane, il futuro dell’Europa – Forza Italia verso il Congresso del PPE”.

Presenti, tra gli altri, Fulvio Martusciello, numero uno in Campania di Forza Italia e Maurizio Gasparri, capogruppo in Senato.

Tanti i passaggi dei leader azzurri sulle elezioni regionali in Campania con Martusciello lanciato dalla dirigenza nazionale quale candidato presidente, fino ad arrivare al ruolo dell'Europa e della Politica economica.

LE INTERVISTE NEL VIDEO