NdC: "Grazie a Tajani per il garbo politico ma linea politica chiara" "Alleati ovunque o da nessuna parte"

"Prendiamo atto e ringraziamo il ministro degli Esteri Antonio Tajani per il garbo politico utilizzato nei confronti del nostro leader Clemente Mastella durante l'evento del Ppe a Pietrelcina.

Speriamo solo che non sia entrato in rotta di collisione con il suo parlamentare sannita che ha usato, anche recentemente e negli scorsi giorni, toni assai meno concilianti e assai più assertivi e non sempre rispettosi per la comunità politica di NdC e per la storia di Clemente Mastella. Ribadiamo la linea politica, cristallina, espressa solo poche ore fa dal segretario nazionale ad Avellino: nessuna guerra punica, ma le alleanze o sono ovunque o non sono. Per il resto registriamo con piacere ogni frase rispettosa della comunità di uomini e donne di NdC e del nostro leader Mastella, la cui storia, consenso e prestigio politico non sono pareggiabili a queste latitudini", è quanto si legge in una nota della segreteria provinciale NdC.