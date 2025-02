Martusciello: "Dal successo di Pietrelcina, centro si rafforza anche nel Sannio" Il: capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo: si cresce anche grazie al lavoro di Rubano

"L'evento di Pietrelcina ha dimostrato che il centro politico è vivo e necessario per il futuro dell’Italia e dell’Europa. La grande partecipazione e l'entusiasmo di ieri dimostrano che c’è uno spazio politico tra Schlein e Meloni che va recuperato e consolidato". Lo afferma Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo e coordinatore regionale in Campania. "Forza Italia sta crescendo e si rafforza anche nel Sannio grazie all'ottimo lavoro di Francesco Maria Rubano, parlamentare e segretario provinciale di Benevento, che con dedizione e competenza sta costruendo un punto di riferimento solido per i moderati. Il suo impegno costante sul territorio, la capacità di ascoltare e dare risposte concrete ai cittadini e la visione politica concreta lo rendono una figura centrale per il nostro progetto.

E’ un giovane parlamentare stimato e considerato dai vertici. I centristi sanniti che si uniranno al nostro percorso troveranno in lui un leader capace di rappresentarli con serietà e determinazione", aggiunge Martusciello. "Forza Italia non si accontenta di esistere, vogliamo contare. E con Tajani stiamo lavorando per un’Europa più forte e solidale, che guardi ai territori e alle esigenze reali dei cittadini. L’evento di Pietrelcina è stato solo un tassello di un percorso che continuerà con determinazione", conclude il numero uno degli azzurri campani.