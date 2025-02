Rubano su Ance (FI): "Pronto a rinnovare la sinergia con la nuova presidenza" "Sarò molto attento affinché vengano tutelati gli interessi di tutti gli imprenditori"

Il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ha preso parte questa mattina all’assemblea pubblica di Ance Benevento, nel corso della quale è stato designato il nuovo presidente della sezione costruttori. “Rinnovo la mia disponibilità a collaborare con la nuova presidenza di ANCE Benevento, affinché il settore delle costruzioni possa affrontare le sfide del presente con una visione lungimirante – ha dichiarato Rubano –. Sarò molto attento affinché vengano tutelati gli interessi di tutti gli imprenditori, senza lasciare indietro nessuno o corsie preferenziali. L’edilizia è un settore strategico per lo sviluppo del territorio, e serve un approccio che sappia coniugare innovazione, sostenibilità e crescita equa per tutte le realtà imprenditoriali”. “Voglio complimentarmi con Mario Ferrara per il suo operato e per il ruolo determinante che ha svolto in questi anni nel rappresentare gli interessi degli imprenditori del settore – ha aggiunto Rubano –. Allo stesso tempo, rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente Flavian Basile, con l’auspicio che possa portare avanti un’azione incisiva e condivisa, in linea con le esigenze del territorio e delle imprese”.