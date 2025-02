Decreto legge PA, Matera: "Misure per garantire stabilità ai Comuni" Ecco quali comuni del Sannio sono interessati dalla nuova disposizione

Continua il lavoro del Governo Meloni a favore dei Comuni. In occasione dell’ultimo Consiglio dei Ministri del 19 Febbraio, infatti, è stato approvato il testo del Decreto Legge recante disposizioni per il reclutamento del personale e per la funzionalità della Pubblica Amministrazione.

All’interno del provvedimento risultano inserite due disposizioni normative "che rappresentano - spiega il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera -un ulteriore passo concreto, reale e tangibile a sostegno degli Enti locali, in particolare per i Comuni in difficoltà finanziaria e per quelli di piccole dimensioni.

Si tratta di misure necessarie - secondo il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera - per garantire stabilità amministrativa e finanziaria dei Comuni con maggiori difficoltà ed a rafforzare il ruolo strategico dei Segretari comunali, che dimostrano ancora una volta l'attenzione concreta del governo Meloni verso le necessità dei Comuni".

Il primo intervento riguarda, in particolare, la proroga di un anno dell'obbligo di ricostituzione del Fondo Anticipazioni di Liquidità e il relativo ripiano per

gli Enti in dissesto finanziario.

"Questo consentirà di alleggerire la pressione sui bilanci comunali, dando più tempo per il ripristino del Fondo in questione senza minare ulteriormente gli equilibri di bilancio e senza compromettere l'erogazione dei servizi ai cittadini. Tale disposizione interessa anche diversi Comuni del Sannio ed in particolare Benevento, Montesarchio, Sant’Agata dè Goti, Cerreto Sannita, Paolisi e Fragneto l’Abate.

La seconda disposizione introduce, poi, un meccanismo di riassegnazione delle risorse per i segretari comunali e consente, quindi, di far tornare in partita per l’assegnazione delle risorse anche i Comuni precedentemente esclusi: i fondi già stanziati e non utilizzati dai piccoli Comuni verranno ridistribuiti nella stessa annualità agli Enti in graduatoria che non erano rientrati nei benefici.

"Una misura - spiega il senatore Matera - che garantisce l'utilizzo delle risorse per i Segretari comunali per supportare i Comuni e garantire l'efficienza della macchina amministrativa".

Diversi, anche in questo caso, i Comuni del Sannio che potrebbero beneficiare di tale decisione del Governo centrale quali Castelpoto, Sant’Arcangelo Trimonte, Tocco Caudio e Paolisi.